В Алматы обсудили совершенствование объединенной системы ПВО стран СНГ

В Казахстане в городе Алматы прошло 60-е заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ, приуроченное к 30-летию создания объединенной системы ПВО. Об этом сообщает Минобороны России.

В состав российской делегации вошли заместитель председателя Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников СНГ, начальник вооружения - заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению генерал-полковник Юрий Грехов, начальник Военной академии войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Глеб Еремин, а также представители МО РФ, ФСВТС и российского оборонно-промышленного комплекса.

Грехов отметил, что место проведения юбилейного заседания выбрали не случайно - именно в Алматы в 1995 году главы государств СНГ подписали соглашение относительно создания объединенной системы ПВО.

Помимо российской делегации, в заседании участвовали делегации оборонных ведомств других стран СНГ, руководящий состав исполкома СНГ, а также Секретариат Совета министров обороны государств-участников Содружества Независимых Государств.

Всего удалось рассмотреть 13 вопросов относительно совершенствования объединенной системы противовоздушной обороны и укрепления военного сотрудничества стран.

Ранее главы оборонных ведомств стран СНГ обсудили сотрудничество до 2030 года.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.