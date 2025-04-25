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Пленный украинец призвал Киев «подписать что нужно», чтобы не гибли люди

Анатолий Копча эмоционально заявил, что он еле держал автомат, но в ВСУ его все равно определили в штурмовики.
2025-04-25 17:23:23
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий ВСУ Анатолий Копча, попавший в российский плен, заявил, что он не хотел воевать, но украинское государство не стало спрашивать и определило его в штурмовики, несмотря на физическую немощность. 

«Я разве хотел на эту войну идти? Какой из меня воин? Посмотрите на меня. А из меня сделали штурмовика. Этот автомат моего роста, я его еле держу на плечах», - сказал он.

Копча отметил, что жители Украины всегда жили с русскими нормально, и подчеркнул, что развернувшегося конфликта не должно было случиться. Он добавил, что украинская власть должна «подписать что нужно», чтобы все закончилось и люди перестали гибнуть.

Ранее пленный Абрамович пожаловался, что в ВСУ гонят на верную смерть за копейки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Украина #пленные #Анатолий Копча
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