МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Опубликованы кадры освобождения Каменки в Харьковской области

В ходе боев за населенный пункт подразделения группировки войск «Запад» взяли пленных и трофеи.
2025-04-28 13:17:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с ходом боев за населенный пункт Каменка на территории Харьковской области. Его освободили подразделения группировки войск «Запад».

Населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий, уточнили в российском оборонном ведомстве. МО РФ отметило захват пленных и трофеев - все это получилось добыть в ходе боев за Каменку. На видео от Минобороны России можно наблюдать ложащихся на землю пленных украинцев. 

В российском оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки продолжают двигаться. Они идут вперед, шаг за шагом выбивая врага из населенных пунктов и с укрепленных позиций. 

Ранее сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» уничтожил украинскую «Валькирию» в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #освобождение #Харьковская область #каменка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Вьетнам. Оружие Победы
2
Северный десант
3
Высшая школа ПВО
4
Фрегаты 11356. Россия/Индия
5
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
6
Броневики СВО. Часть 1
7
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
8
Ми-8. Полет в Магадан
9
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
10
СВО. Батальон штурма и разграждения
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 