Опубликованы кадры освобождения Каменки в Харьковской области

Минобороны России продемонстрировало видео с ходом боев за населенный пункт Каменка на территории Харьковской области. Его освободили подразделения группировки войск «Запад».

Населенный пункт удалось взять под контроль в результате активных действий, уточнили в российском оборонном ведомстве. МО РФ отметило захват пленных и трофеев - все это получилось добыть в ходе боев за Каменку. На видео от Минобороны России можно наблюдать ложащихся на землю пленных украинцев.

В российском оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки продолжают двигаться. Они идут вперед, шаг за шагом выбивая врага из населенных пунктов и с укрепленных позиций.

Ранее сообщалось, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» уничтожил украинскую «Валькирию» в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.