Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск». Он заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск по уничтожению украинских боевиков, вклинившихся на территорию региона. Об этом сегодня сообщили в МО РФ.

Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе ведомства о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки. Также он рассказал о характере действий противника.

«Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении», - говорится в заявлении Минобороны России.

Министр также вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.