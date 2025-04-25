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Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск»

Министр обороны заслушал доклады о текущей обстановке.
2025-04-25 22:30:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск «Курск». Он заслушал доклады командования о текущей обстановке и действиях войск по уничтожению украинских боевиков, вклинившихся на территорию региона. Об этом сегодня сообщили в МО РФ.

Генерал-полковник Валерий Солодчук доложил главе ведомства о ходе выполнения боевых задач подразделениями в зоне ответственности группировки. Также он рассказал о характере действий противника.

«Андрей Белоусов высоко оценил результаты боевой работы подразделений группировки войск на Курском направлении», - говорится в заявлении Минобороны России.

Министр также вручил государственные награды военнослужащим, которые проявили отвагу, мужество и героизм.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #МО РФ #Андрей Белоусов
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