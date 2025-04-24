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Замминистра Фомин: мы обязаны не допускать осквернений символов Победы

Александр Фомин отметил, что коллективный Запад все чаще и чаще пытается приписать заслугу в освобождении Европы от нацистов себе.
2025-04-24 17:17:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что необходимо не допускать осквернений символов Победы. Он сделал это, выступая на Международной научно-практической конференции на тему «Вклад народов государств-членов ОДКБ в Победу в Великой Отечественной войне».

«На всех возможных уровнях мы обязаны требовать соблюдения объективной трактовки истории, не допускать вандализма и осквернения памятников и других символов Победы в Великой Отечественной войне», - отметил Фомин.

Он подчеркнул, что это особенно важно в контексте того, что коллективный Запад все чаще и чаще пытается приписать заслугу в победе над нацистами и освобождение Европы от немецких оккупантов исключительно себе. 

Александр Фомин добавил, что отдельные западные идеологи в наши дни пытаются выбить из-под нас мировоззренческую основу и разобщить членов ОДКБ, подменяя ценностные ориентиры. 

Ранее Фомин заявил, что Вооруженные силы России и НОАК демонстрируют образец военного сотрудничества. Он напомнил, что обе страны боролись вместе с японским милитаризмом в годы Второй мировой войны. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Великая Отечественная война #одкб #Александр Фомин #Символы Победы
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