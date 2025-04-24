Замминистра Горемыкин открыл выставку «Грековцы. Под знаменем Победы»

Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин открыл выставку «Грековцы. Под знаменем Победы» в парке «Зарядье».

Экспозиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Это одна из крупнейших выставок студии за всю ее историю.

«Сегодня, продолжая дело предшественников, художники студии правдиво рассказывают о событиях специальной военной операции. Сохраняют для потомков примеры мужества и героизма тех, кто борется за свободу и независимость нашей Родины», - сказал Горемыкин в ходе церемонии открытия.

Виктор Горемыкин выразил особые слова благодарности талантливым и мастеровитым художникам-грековцам, работы которых размещены на выставке. В отдельных случаях этот труд был отмечен госнаградами и почетными званиями.

Ранее «Звезда» показала, как художники студии Грекова работают в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.