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Замминистра Горемыкин открыл выставку «Грековцы. Под знаменем Победы»

Художественная выставка, одна их крупнейших за 90 лет истории студии имени Грекова, открыта в парке «Зарядье» в Москве.
2025-04-24 18:30:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Виктор Горемыкин открыл выставку «Грековцы. Под знаменем Победы» в парке «Зарядье». 

Экспозиция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 90-летию Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Это одна из крупнейших выставок студии за всю ее историю. 

«Сегодня, продолжая дело предшественников, художники студии правдиво рассказывают о событиях специальной военной операции. Сохраняют для потомков примеры мужества и героизма тех, кто борется за свободу и независимость нашей Родины», - сказал Горемыкин в ходе церемонии открытия. 

Виктор Горемыкин выразил особые слова благодарности талантливым и мастеровитым художникам-грековцам, работы которых размещены на выставке. В отдельных случаях этот труд был отмечен госнаградами и почетными званиями. 

Ранее «Звезда» показала, как художники студии Грекова работают в зоне специальной военной операции. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Выставка #Виктор Горемыкин #Зарядье #ИЗО #Студия имени Грекова
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