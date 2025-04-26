Путин перечислил отличившиеся подразделения ВС РФ в Курской области

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин назвал подразделения, отличившиеся в ходе освобождения Курской области. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеоконференции с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада. 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии», - перечислил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие, в том числе 1220-й мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 22-й мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, отличились эффективностью и дерзостью.

Ранее начальник Генштаба Герасимов назвал число потерь украинских боевиков в ходе вторжения в Курскую область.