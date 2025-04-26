МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин перечислил отличившиеся подразделения ВС РФ в Курской области

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что военнослужащие ВС РФ отличились дерзостью и эффективностью во время операции в приграничье.
Глеб Владовский 2025-04-26 13:42:48
© Фото: Станислав Красильников РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин назвал подразделения, отличившиеся в ходе освобождения Курской области. Соответствующее заявление он сделал в ходе видеоконференции с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

«Это 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 106-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 11-я гвардейская отдельная десантно-штурмовая бригада и 83-я гвардейская десантно-штурмовая бригада. 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й десантно-штурмовой дивизии», - перечислил глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что военнослужащие, в том числе 1220-й мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии 22-й мотострелкового полка 72-й мотострелковой дивизии, отличились эффективностью и дерзостью.

Ранее начальник Генштаба Герасимов назвал число потерь украинских боевиков в ходе вторжения в Курскую область.

 

#армия #ВС РФ #Курская область #Владимир Путин #освобождение курской области
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 