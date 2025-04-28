Путин поручил определить единые стандарты поддержки участников спецоперации

Президент России Владимир Путин вновь поручил проработать единые, базовые, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны, проанализировав региональные и федеральные программы помощи участникам СВО и членам их семей. Об этом он заявил на заседании Совета законодателей РФ.

«Приоритетом для вас остается обеспечение задач СВО - поддержка оборонной промышленности, армии, флота. Расширяются, донастраиваются меры социальной защиты семей героев спецоперации, поддержки их семей и близких. Прошу и дальше вести эту работу совместно с Правительством России, Минобороны другими ведомствами, фондом "Защитники Отечества"», - отметил российский лидер.

Также глава РФ отметил, что сейчас в органы власти приходит все больше ветеранов боевых действий - это надежные, ответственные, принципиальные люди, которые достойно заявляют о себе не словами, а делом. Парламентариев станет больше, особенно благодаря программе «Время героев».

Парламент достойно отвечает на вызовы времени, делает многое для победы, добавил Путин.

Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.