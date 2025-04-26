МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны показало новые кадры из освобожденного Горналя

На опубликованном видео - боевая работа подразделений группировки войск «Север».
2025-04-26 14:50:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры из Горналя Курской области - последнего населенного пункта, который оставался под контролем украинских боевиков. В результате активных боевых действий его освободили военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

Об освобождении последнего населенного пункта в Круской области ранее сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он доложил верховному главнокомандующему Вооруженных сил России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению российского региона.

Глава государства, в свою очередь, поздравил бойцов с победой в российском регионе. Владимир Путин отметил, что полный разгром украинских войск на этой территории создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ и на других важнейших направлениях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #освобождение #Курская область #Горналь
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 