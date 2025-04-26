Минобороны показало новые кадры из освобожденного Горналя

Минобороны России опубликовало кадры из Горналя Курской области - последнего населенного пункта, который оставался под контролем украинских боевиков. В результате активных боевых действий его освободили военнослужащие подразделений группировки войск «Север».

Об освобождении последнего населенного пункта в Круской области ранее сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он доложил верховному главнокомандующему Вооруженных сил России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению российского региона.

Глава государства, в свою очередь, поздравил бойцов с победой в российском регионе. Владимир Путин отметил, что полный разгром украинских войск на этой территории создает условия для дальнейших успешных действий ВС РФ и на других важнейших направлениях.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.