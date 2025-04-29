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Священники на Саур-Могиле почтили память павших воинов в день Радоницы

Представители духовенства провели заупокойную литию, поминая всех, кто пал в боях за Родину, а также возложили цветы к братским могилам.
2025-04-29 07:04:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Панихида по погибшим воинам, приуроченная к церковному празднику Радоницы, состоялась на мемориальном комплексе Саур-Могила в Донецкой Народной Республике.

Мероприятие провели военные священники группировки войск «Центр» во главе с протоиереем Андреем Каневым. В этот особый день духовенство и военнослужащие молились о душах павших защитников Донбасса - как современных героев, так и красноармейцев, отдавших жизни в годы Великой Отечественной войны.

«Сегодня мы с военными священниками группировки "Центр" собрались, чтобы провести панихиду о павших воинах, которые погибли, защищая свое Отчество. Очень важно не забывать наших предков, наших близких. Смерти нет, мы обязательно с ними увидимся, и эта встреча должна быть радостной», - рассказал помощник начальника отделения по работе с верующими военнослужащими иерей Вадим Шуманов.

Богослужение прошло у подножия мемориала, ставшего символом воинской доблести. Священнослужители совершили заупокойную литию, поминая всех, кто пал в боях за Родину. Протоиерей Андрей Канев в своем слове подчеркнул духовную связь поколений защитников Отечества.

«Радоница - это особый день, когда живые разделяют пасхальную радость с усопшими, а память о героях становится мостом между земной и небесной церковью, а подвиг воинов, отдавших жизни за Родину, остается в вечности», - отметили военные священники.

Кроме этого, военнослужащие группировки привели в порядок территорию мемориала и возложили цветы к братским могилам. Для многих из них это стало личным выражением благодарности товарищам, павшим в боях в современных сражениях.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #саур-могила #Центр #Панихида #Радоница
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