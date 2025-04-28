Экипажи Су-25 уничтожили замаскированную в лесистой местности пехоту ВСУ

МО РФ сообщило об уничтожении украинской пехоты в зоне ответственности группировки войск «Юг». Это сделали экипажи штурмовой авиации ВКС России на самолетах Су-25.

Неприятель находился в лесистой местности, но это не спасло его от обнаружения российскими военнослужащими. Летчики применяли неуправляемые авиационные ракеты в ходе нанесения удара. Уничтожение намеченных целей подтвердила разведка.

После этого экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Это необходимо, чтобы не позволить поразить себя ракетам вражеских ПЗРК. В итоге летчики благополучно вернули самолеты на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес ночной удар по пункту управления беспилотниками ВСУ. Разведка доложила об уничтожении цели.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.