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ВС РФ поразили инфраструктуру военных аэродромов Украины

По сообщению МО РФ, российские военнослужащие ударили по пунктам временной дислокации украинских боевиков в 168-ми районах.
2025-04-27 12:24:40
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ, цех по сборке беспилотников и склады боеприпасов, в том числе, с реактивными снарядами для реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В сообщении также говорится, что ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 168-ми районах. При этом российская армия использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные войска, а также артиллерию.

По данным российского оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны уничтожили авиабомбу JDAM, два реактивных снаряда HIMARS, две управляемые ракеты к комплексу С-200, переделанные для стрельбы по наземным целям, а также 124 беспилотника самолетного типа.

Ранее Минобороны России показали кадры из последнего населенного пункта в Курской области, который накануне освободили российские военнослужащие. Согласно докладу начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова верховному главнокомандующему российской армией Владимиру Путину, операция по освобождению Курской области от украинских боевиков завершена.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#в стране и мире #Минобороны России #ВС РФ #Украина #аэродромы #СВО #военнослужщие
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