Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Дорошовка на территории Харьковской области. Это произошло в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад».

Российское оборонное ведомство добавило, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Московка, Петропавловка, Двуречная, Нечволодовка (Харьковская область), а также Новомихайловка (ДНР).

При этом за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки войск «Запад» противник потерял более 240 боевиков. Также удалось уничтожить украинский танк, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Взлетели на воздух два вражеских склада боеприпасов. Превратились в груды обломков две станции РЭБ.

Ранее МО РФ показало кадры освобождения населенного пункта Каменка в Харьковской области. В ходе боев за Каменку российские военнослужащие взяли пленных и трофеи.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.