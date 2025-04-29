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Российские войска освободили Дорошовку в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Запад».
2025-04-29 12:15:36
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Дорошовка на территории Харьковской области. Это произошло в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад». 

Российское оборонное ведомство добавило, что за сутки подразделения группировки нанесли огневое поражение формированиям шести украинских бригад в районах населенных пунктов Купянск, Каменка, Московка, Петропавловка, Двуречная, Нечволодовка (Харьковская область), а также Новомихайловка (ДНР). 

При этом за сутки ведения боевых действий в зоне ответственности группировки войск «Запад» противник потерял более 240 боевиков. Также удалось уничтожить украинский танк, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии. Взлетели на воздух два вражеских склада боеприпасов. Превратились в груды обломков две станции РЭБ. 

Ранее МО РФ показало кадры освобождения населенного пункта Каменка в Харьковской области. В ходе боев за Каменку российские военнослужащие взяли пленных и трофеи. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #освобождение #Харьковская область #группировка запад #Дорошовка
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