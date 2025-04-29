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Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации с украинскими боевиками

В ходе удара применялись авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.
2025-04-29 10:32:30
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ с украинскими военнослужащими. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Цель находилась в зоне ответственности группировки войск «Юг». Отмечено, что летчики при нанесении удара использовали авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. 

Уничтожение намеченной цели подтвердила разведка. После этого экипаж развернул самолет и благополучно вернулся на аэродром вылета. 

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 уничтожили замаскированную в лесистой местности украинскую пехоту. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #группировка юг
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