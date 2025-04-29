Экипаж Су-34 разнес пункт временной дислокации с украинскими боевиками

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ с украинскими военнослужащими. Это сделал экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34.

Цель находилась в зоне ответственности группировки войск «Юг». Отмечено, что летчики при нанесении удара использовали авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции.

Уничтожение намеченной цели подтвердила разведка. После этого экипаж развернул самолет и благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что экипажи самолетов штурмовой авиации Су-25 уничтожили замаскированную в лесистой местности украинскую пехоту. В тот раз летчики применили неуправляемые авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.