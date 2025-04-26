Российские военнослужащие показали трофейную технику и как ее эвакуируют для дальнейшего изучения.

Подразделения группировки «Восток» продвигаются в сторону Богатыря и Отрадного и штурмуют окраины Котляровки, усиливая натиск на Южно-Донецком направлении. Подбитая техника ВСУ не всегда остается ржаветь на полях и обочинах. В хозяйстве все сгодится, уверены мастера рембата.

Некогда французский броневик Renault теперь стал бесполезной грудой металла. Насквозь пробитая броня, ржавый корпус и сгоревшая кабина, а внутри все еще чувствуется запах гари. Француз принадлежал 110-й отдельной мотострелковой бригаде ВСУ. С ней наши бойцы сталкиваются не впервые. Теперь захваченная иномарка продолжит свое путешествие по России уже в статусе трофея. Экипаж тягача из состава 68-го Гвардейского армейского корпуса эвакуирует подбитого француза в тыловой район.

Еще один трофей в коллекции наших бойцов - американская бронемашина М113. На ней боевики ВСУ к востоку от села Богатырь пытались прорваться на позиции наших подразделений. Неонацистов остановила противотанковая мина. Такие М113 США поставляли ВСУшникам в большом количестве. Вот только о качестве машин предпочитали не упоминать. По словам наших военнослужащих, Запад передавал Киеву старые бронемашины для утилизации.

Здесь, на территории ремонтной роты, мастера не только изучают технику противника, но и восстанавливают наше вооружение. Трофейные чешские, турецкие, американские автоматы и пулеметы мастера также приводят в порядок для отправки на полигоны.

«Наши, конечно, намного надежнее и проще в эксплуатации, в ремонте, чем натовские», - рассказал один из военнослужащих.

Очередной эшелон с натовскими броневиками движется на Дальний Восток. В отличие от наших машин, которые вскоре вернутся на передовую, у этих иностранцев билет в один конец - в музей трофейной техники.

Ранее Минобороны России показало кадры с трофейной техникой ВСУ, эвакуированной из курского приграничья в тыловые районы.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.