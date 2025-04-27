Экипаж Су-35С прикрыл действия штурмовиков при нанесении ударов по ВСУ

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил РФ сопроводил самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне ответственности Южной группировки войск. Минобороны РФ показало кадры боевого дежурства наших летчиков.

Су-35С прикрыл действия бомбардировщиков и штурмовиков, нанесших удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ.

Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам украинских националистов.

Выполнив задачу, вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. Как сообщила разведка, все цели удалось уничтожить.

Российская авиация успешно поражает цели в зоне СВО. Ранее экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разнес пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», МО РФ показало кадры боевой работы наших летчиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.