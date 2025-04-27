МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экипаж Су-35С прикрыл действия штурмовиков при нанесении ударов по ВСУ

Согласно докладу, все цели были успешно поражены.
2025-04-27 06:51:09
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил РФ сопроводил самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне ответственности Южной группировки войск. Минобороны РФ показало кадры боевого дежурства наших летчиков.

Су-35С прикрыл действия бомбардировщиков и штурмовиков, нанесших удары по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений ВСУ.

Целью боевого дежурства в воздухе являлось прикрытие в заданном районе действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении авиационных ударов по пунктам временной дислокации и опорным пунктам украинских националистов.

Выполнив задачу, вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. Как сообщила разведка, все цели удалось уничтожить.

Российская авиация успешно поражает цели в зоне СВО. Ранее экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 разнес пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Центр», МО РФ показало кадры боевой работы наших летчиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#авиация #армия #истребители #ВСУ #су-35с
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Северный десант
2
Высшая школа ПВО
3
Фрегаты 11356. Россия/Индия
4
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
5
Броневики СВО. Часть 1
6
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
7
Ми-8. Полет в Магадан
8
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
9
СВО. Батальон штурма и разграждения
10
Пожарные в зоне СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 