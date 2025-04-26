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Белоусов отметил мужество и героизм бойцов двух гвардейских десантных дивизий

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что личный состав 106-й воздушно-десантной и 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизий с честью выполняет поставленные задачи в зоне СВО.
2025-04-26 13:16:21
© Фото: Roman Naumov URA.RU Globallookpress

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил 106-ю гвардейскую воздушно-десантную и 7-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизии и с 81-й и 80-й годовщиной со дня их основания соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Успехи соединения основаны на кропотливой профессиональной подготовке силе духа российского десантника и взаимовыручке. Эти качества сквозь десятилетия надежно связывают поколения солдат и офицеров, превращая их в крепкую семью», - подчеркнул глава ведомства.

Белоусов добавил, что обе дивизии прошли с честью и достоинством немало испытаний и конфликтов с участием  России. А их военнослужащие, проявляя мужество и героизм, выполняют все задачи в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что глава оборонного ведомства вручил государственные награды проявившим самоотверженность и героизм военнослужащим группировки войск «Запад».

Материал подготовил Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #Воздушно-десантные войска #поздравление #Андрей Белоусов
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