На Дальнем Востоке стартовал «Диктант Победы»

Вопросы «Диктанта Победы» позволили проверить знания о Великой Отечественной морякам Тихоокеанского флота, а также жителям Сахалина, Камчатки, Курильских островов и Приморья. Корреспондент «Звезды» побывал на борту корабля «Маршал Крылов», чтобы увидеть, как диктант проходят моряки Тихоокеанского флота.

«Наши деды совершили подвиг. Это забывать нельзя. Нужно помнить, чтить и передавать из поколения в поколение», - отметил военнослужащий по призыву Андрей Некрасов.

Свои знания истории Великой Отечественной войны проверяют более тысячи моряков-тихоокеанцев. Пишут диктант даже экипажи отряда кораблей, который накануне зашел в порт Королевства Таиланд.

Для всех желающих открылись почти две с половиной тысячи площадок. Эту масштабную эстафету передают дальше в Сибирь, после на Урал, и дальше по стране. А всего к «Диктанту Победы» присоединится более двух с половиной миллионов человек из России и 80 стран.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в «Диктанте Победы» приняли участие более двух миллионов человек из 61 страны. В это число вошли более 50 тысяч военнослужащих Вооруженных сил России.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.