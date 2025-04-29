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Пленный из ВСУ рассказал, как все его подразделение было уничтожено

Боевик участвовал в попытке прорыва в белгородское приграничье в районе населенного пункта Поповка.
2025-04-29 13:59:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинец Александр Гетрик, который был взят в плен российскими военнослужащими в районе населенного пункта Поповка в Белгородской области, рассказал, что он остался последним выжившим в его подразделении. Видео соответствующей беседы предоставило МО РФ. 

В Минобороны России уточнили, что Гетрик пытался прорваться на территорию РФ в составе украинских диверсионных групп. 

«Нам был приказ, мы были уже окопаны южнее Поповки, был приказ сидеть, выжидать, докладывать обстановку. Еще было дополнительное, дополнительно было ждать, как выходят ВСУ с Поповки. По истечении времени мы ждали, выжидали. По истечении времени никто не вышел. В течение где-то суток», - вспоминает Александр Гетрик. 

После этого, как заметил пленный, начался очень сильный артобстрел. Он прикрывал действия российских штурмовиков, которые становились все ближе и ближе. Наконец русские подошли на дистанцию стрелкового боя и в итоге уничтожили все подразделение Гетрика. 

Когда боевик понял, что остался один и попал в окружение, он немедленно сдался российским войскам. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #белгородская область #пленные #приграничье #Александр Гетрик #Поповка
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