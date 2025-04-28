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Поезд с трофеями в Ростове-на-Дону посетили более 10 тысяч человек

Агитационный поезд прибыл в город в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!».
2025-04-28 14:29:48
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что агитпоезд с трофеями, прибывший в Ростов-на-Дону, посетили более 10 тысяч местных жителей и гостей города. 

Отмечено, что поезд прибыл в рамках акции «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также Году защитника Отечества. 

В поезде восемь тематических вагонов. В них представлены рассекреченные документы эпохи Великой Отечественной, экспозиции различных родов войск, а также трофейная техника американского, канадского и турецкого производства. Ее захватили в зоне специальной военной операции. 

Посетителям предоставили возможность попробовать себя в роли механика-водителя, летчика или оператора FPV-дрона. Это позволяют специальные симуляторы, расположенные в вагонах поезда. 

Ранее агитпоезд приветствовали жители Воронежа. Ростов-на-Дону - 11-й город в маршруте агитационного поезда. Следующей остановкой станет Краснодар. А в День Победы поезд прибудет в город-герой Волгоград.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #поезд #Ростов-на-Дону #трофеи #агитация
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