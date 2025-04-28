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Расчет «Урагана» уничтожил пункт дислокации боевиков в ДНР

Удар наносился на Южно-Донецком направлении. Дистанция стрельбы боевой машины РСЗО составила более 25 километров.
2025-04-28 18:29:56
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении пункта временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Это сделал расчет боевой машины РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток».

Пункт дислокации врага обнаружили в лесополосе. Противник пытался маскироваться, но это не помогло ему скрыться от российских расчетов беспилотных летательных аппаратов. 

Получив координаты, расчет «Урагана» двинулся на огневую позицию. Развернув боевую машину и наведя установку на цель, военнослужащие произвели залп. До противника было более 25 километров. Корректировку огня выполняли при помощи беспилотников. Они передавали соответствующие данные на командный пункт артиллерии.

Ранее сообщалось, что расчет реактивной системы залпового огня «Град» ВДВ поддержал российских штурмовиков в районе Часова Яра. Военнослужащие ударили по украинским боевикам 122-миллиметровыми реактивными снарядами. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ураган #РСЗО #Южно-Донецкое направление
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