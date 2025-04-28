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Пленный: инструктор ВСУ заставлял женщин ползать по грязи и холоду

Женщины попали в украинские вооруженные формирования из мест заключения, уточнил Руслан Рошва.
2025-04-28 12:16:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало видеозапись беседы с пленным военнослужащим ВСУ по имени Руслан Рошва. Он рассказал, что украинский инструктор выгнал на полигон практически голых женщин, невзирая на холод и грязь.

«В пять утра мы должны выбегать на тренировку. А эти женщины в трусах, вот как они спали, они что-то сделали вечером, что-то неправильное. И инструктор, как они были, как они спали - на полосу. Полоса - это грязь, сетка, ползать надо. И вот они по холоду, это же не май месяц, это был январь, февраль, вот такое время», - вспоминает Рошва. 

Пленный уточнил, что эти женщины попали в ВСУ из мест заключения. Он отметил, что их было больше 20, но меньше 30. 

Помимо этого, Руслан Рошва вспомнил, как он сам попал в ряды украинских вооруженных формирований. У Рошвы имелась справка о том, что он не военнообязанный и даже может выезжать в Европу. Но начальник военкомата просто разорвал ее на клочки прямо у него на глазах.

Ранее пленный по фамилии Абрамович рассказал, как в ВСУ гонят на верную смерть за копейки. Он добавил, что большую часть денег присваивают себе командиры, которые совсем не заботятся о нуждах личного состава. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #женщины #ВСУ #полигон #пленные #Руслан Рошва
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