Пленный: инструктор ВСУ заставлял женщин ползать по грязи и холоду

Минобороны России опубликовало видеозапись беседы с пленным военнослужащим ВСУ по имени Руслан Рошва. Он рассказал, что украинский инструктор выгнал на полигон практически голых женщин, невзирая на холод и грязь.

«В пять утра мы должны выбегать на тренировку. А эти женщины в трусах, вот как они спали, они что-то сделали вечером, что-то неправильное. И инструктор, как они были, как они спали - на полосу. Полоса - это грязь, сетка, ползать надо. И вот они по холоду, это же не май месяц, это был январь, февраль, вот такое время», - вспоминает Рошва.

Пленный уточнил, что эти женщины попали в ВСУ из мест заключения. Он отметил, что их было больше 20, но меньше 30.

Помимо этого, Руслан Рошва вспомнил, как он сам попал в ряды украинских вооруженных формирований. У Рошвы имелась справка о том, что он не военнообязанный и даже может выезжать в Европу. Но начальник военкомата просто разорвал ее на клочки прямо у него на глазах.

Ранее пленный по фамилии Абрамович рассказал, как в ВСУ гонят на верную смерть за копейки. Он добавил, что большую часть денег присваивают себе командиры, которые совсем не заботятся о нуждах личного состава.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.