Минобороны России сообщает, что ВСУ потеряли более 160 военнослужащих за сутки ведения боевых действий на Курском направлении.

Российские военнослужащие смогли уничтожить две украинские боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки, орудие полевой артиллерии и два миномета.

Помимо этого, удалось уничтожить вражескую боевую машину РСЗО, восемь автомобилей и радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Благодаря действиям подразделений группировки войск «Север» взлетел на воздух вражеский склад боеприпасов. Уничтожены 13 неприятельских пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

Ранее командир батальона из состава 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота заявил, что боевики ВСУ остаются лишь в одном населенном пункте на территории Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.