В Индийском океане экипажи вертолета Ка-27М отработали ночные полеты

Во время совместных военно-морских учений ВМФ России и ВМС Бангладеш в Индийском океане экипажи вертолета Ка-27М отработали взлет и посадку на палубу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Полеты осуществлялись в дневное и ночное время суток.

Для поддержания натренированности летчики отрабатывают ночные взлеты и посадки не реже, чем раз в два месяца. В ходе этих учений экипажи проводили разведку акватории на удалении 100 километров.

«Ориентируемся по приборам. В основном приборы и маркировка целей. В любой темноте ты всегда увидишь какой-то фонарик. На этот фонарик мы и ориентируемся», - говорит штурман вертолета Ка-27м Виталий Шкроба.

Напомним, в ходе учений корабли ВМФ России и ВМС Бангладеш также провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию. А в вечернее время моряки осуществили передачу команд управления и взаимодействия в режиме радиомолчания, используя световую азбуку.