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В Индийском океане экипажи вертолета Ка-27М отработали ночные полеты

В ходе совместных учений с ВМС Бангладеш экипажи вертолетов проводили разведку акватории на удалении 100 километров.
Олег Лавров 2025-04-24 22:55:20
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во время совместных военно-морских учений ВМФ России и ВМС Бангладеш в Индийском океане экипажи вертолета Ка-27М отработали взлет и посадку на палубу корвета «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов». Полеты осуществлялись в дневное и ночное время суток.

Для поддержания натренированности летчики отрабатывают ночные взлеты и посадки не реже, чем раз в два месяца. В ходе этих учений экипажи проводили разведку акватории на удалении 100 километров.

«Ориентируемся по приборам. В основном приборы и маркировка целей. В любой темноте ты всегда увидишь какой-то фонарик. На этот фонарик мы и ориентируемся», - говорит штурман вертолета Ка-27м Виталий Шкроба.

Напомним, в ходе учений корабли ВМФ России и ВМС Бангладеш также провели тренировки по связи и совместному тактическому маневрированию. А в вечернее время моряки осуществили передачу команд управления и взаимодействия в режиме радиомолчания, используя световую азбуку.

#армия #учения #ВС РФ #тоф #ка-27м #Бангладеш
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