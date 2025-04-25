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ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю

Удары высокоточным оружием и беспилотниками наносились с 19 по 25 апреля, уточнили в российском оборонном ведомстве.
2025-04-25 12:07:03
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении одного массированного и пяти групповых ударов по целям на Украине за неделю. 

МО РФ уточнило, что эти удары наносились с 19 по 25 апреля. В ходе них применялось высокоточное оружие, а также беспилотные летательные аппараты. 

Удалось поразить предприятия украинского ВПК, инфраструктуру военных аэродромов, а также склады боеприпасов и вооружения. Поражались места испытаний оперативно-тактических ракет, а также производства и хранения ударных беспилотников.

В ходе ударов ликвидировались боевики, находящиеся в пунктах временной дислокации вооруженных формирований Украины и пунктах дислокации иностранных наемников. 

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры поражения места запуска украинских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области. Удар нанесли при помощи БПЛА «Герань-2».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #бпла #Украина #Высокоточное оружие #массированный удар #групповые удары
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