ВС РФ нанесли массированный и пять групповых ударов по Украине за неделю

Минобороны России сообщило о нанесении одного массированного и пяти групповых ударов по целям на Украине за неделю.

МО РФ уточнило, что эти удары наносились с 19 по 25 апреля. В ходе них применялось высокоточное оружие, а также беспилотные летательные аппараты.

Удалось поразить предприятия украинского ВПК, инфраструктуру военных аэродромов, а также склады боеприпасов и вооружения. Поражались места испытаний оперативно-тактических ракет, а также производства и хранения ударных беспилотников.

В ходе ударов ликвидировались боевики, находящиеся в пунктах временной дислокации вооруженных формирований Украины и пунктах дислокации иностранных наемников.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры поражения места запуска украинских беспилотных летательных аппаратов в Запорожской области. Удар нанесли при помощи БПЛА «Герань-2».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.