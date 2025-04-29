В Подмосковье состоялась церемония прощания с Ярославом Москаликом

На территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Об этом сообщает Минобороны России.

Отмечено, что в мероприятии приняли участие руководящий состав МО РФ, Генштаба Вооруженных сил России, а также представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны ВС РФ.

В российском оборонном ведомстве напомнили, что Ярослав Москалик трагически погиб 25 апреля 2025 года.

«Его судьба тесно переплетена с защитой Отечества», - подчеркнули в Минобороны России.

Москалик прошел многие ступени военной службы - от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.

Среди задач, которые выполнял Ярослав Москалик, - борьба против терроризма на Северном Кавказе с 2002 по 2005 год, участие в планировании военной операции на территории Сирии в 2015 году, а также работа в делегации МО РФ по вопросам безопасности Минской контактной группы. С начала специальной военной операции Москалик руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба Вооруженных сил России.

Генерал-лейтенант Москалик был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», Почета. Его наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, а также ведомственными медалями Минобороны России.

Помимо этого, отмечается, что Ярославу Москалику присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.