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В Подмосковье состоялась церемония прощания с Ярославом Москаликом

Генерал-лейтенант Москалик трагически погиб 25 апреля. Церемония состоялась на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
2025-04-29 15:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

На территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах состоялась церемония прощания с заместителем начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом. Об этом сообщает Минобороны России. 

Отмечено, что в мероприятии приняли участие руководящий состав МО РФ, Генштаба Вооруженных сил России, а также представители центральных органов военного управления, сослуживцы и ветераны ВС РФ. 

В российском оборонном ведомстве напомнили, что Ярослав Москалик трагически погиб 25 апреля 2025 года. 

«Его судьба тесно переплетена с защитой Отечества», - подчеркнули в Минобороны России.

Москалик прошел многие ступени военной службы - от командира мотострелкового взвода до заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ.

Среди задач, которые выполнял Ярослав Москалик, - борьба против терроризма на Северном Кавказе с 2002 по 2005 год, участие в планировании военной операции на территории Сирии в 2015 году, а также работа в делегации МО РФ по вопросам безопасности Минской контактной группы. С начала специальной военной операции Москалик руководил дежурной сменой Группы боевого управления Генштаба Вооруженных сил России. 

Генерал-лейтенант Москалик был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Александра Невского, Жукова, «За военные заслуги», Почета. Его наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, а также ведомственными медалями Минобороны России.

Помимо этого, отмечается, что Ярославу Москалику присвоено почетное звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Подмосковье #Мытищи #церемония прощания #федеральное военное мемориальное кладбище #Ярослав Москалик
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