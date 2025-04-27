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Силы ПВО сбили шесть дронов ВСУ над Крымом и Черным морем

ВС РФ отразили очередную атаку киевского режима на российский регион.
Константин Денисов 2025-04-27 22:25:52
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Российские силы ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были уничтожены в период с 20.50 до 22.00 по московскому времени.

Накануне вечером сообщалось о трех беспилотниках ВСУ, сбитых над территорией Белгородской области.

Украинские беспилотники продолжают регулярно предпринимать попытки совершить теракт на территории РФ.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#армия #Крым #пво #беспилотники #ВСУ
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