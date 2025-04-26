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Остатки подразделений ВСУ в Курской области выдавлены за госграницу

Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Горналь.
2025-04-26 16:10:19
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Остатки подразделений украинских националистов выдавили за пределы государственной границы России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«ВС РФ завершили разгром формирований ВСУ, вторгнувшихся на территорию Курской области», - говорится в официальном заявлении.

Напомним, последним населенном пунктом, находившимся под контролем боевиков, было суджанское село Горналь. Его освободили подразделения группировки войск «Север».

Об этом уже было доложено Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #МО РФ #Горналь #остатки
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