«Молнии» ударили по личному составу ВСУ на Красноармейском направлении

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что военнослужащие Южного военного округа нанесли удар по пункту управления БПЛА украинских боевиков. Удар наносился с применением дронов «Молния-2».

«Неподалеку от этого места был выявлен блиндаж украинских националистов, замаскированный в развалинах и использовавшийся для отдыха личного состава. В результате прямого попадания российского беспилотника потери противника составили до десяти военнослужащих убитыми и ранеными», - добавили в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также сообщили, что российские военнослужащие уничтожили пикап ВСУ, использовавшийся для подвоза боеприпасов и ротации личного состава. Кроме того, операторам дронов удалось вывести из строя БТР M113.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских боевиков в Сумской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.