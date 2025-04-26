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«Молнии» ударили по личному составу ВСУ на Красноармейском направлении

Военнослужащие Южного военного округа уничтожили также пункт управления беспилотниками ВСУ и пикап.
2025-04-26 07:09:45
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Операторы беспилотников ВС РФ уничтожили личный состав ВСУ на Красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что военнослужащие Южного военного округа нанесли удар по пункту управления БПЛА украинских боевиков. Удар наносился с применением дронов «Молния-2».

«Неподалеку от этого места был выявлен блиндаж украинских националистов, замаскированный в развалинах и использовавшийся для отдыха личного состава. В результате прямого попадания российского беспилотника потери противника составили до десяти военнослужащих убитыми и ранеными», - добавили в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны также сообщили, что российские военнослужащие уничтожили пикап ВСУ, использовавшийся для подвоза боеприпасов и ротации личного состава. Кроме того, операторам дронов удалось вывести из строя БТР M113.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения пунктов временной дислокации украинских боевиков в Сумской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #ВСУ #красноармейское направление #молния-2
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