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Над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ

Украинские боевики предприняли очередную попытку теракта в 22.30 мск.
2025-04-26 23:35:49
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Российские военнослужащие сбили три украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«26 апреля около 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сработали в Белгородской области.

Украинские беспилотники регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории РФ. Так, в ночь на 26 апреля российские военнослужащие сбили 45 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #белгородская область #дроны всу
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