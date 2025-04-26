Над Белгородской областью сбили три дрона ВСУ

Российские военнослужащие сбили три украинских беспилотника над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«26 апреля около 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сработали в Белгородской области.

Украинские беспилотники регулярно предпринимают попытки совершить теракт на территории РФ. Так, в ночь на 26 апреля российские военнослужащие сбили 45 дронов ВСУ.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.