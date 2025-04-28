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Бойцы РФ и КНДР обнялись, освободив населенный пункт в приграничье

Кадры совместной работы российских и корейских военнослужащих опубликовало российское оборонное ведомство.
2025-04-28 18:08:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры совместной работы российских и корейских военнослужащих на территории Курской области. 

Ранее МО РФ показало, как проходила боевая подготовка бойцов из КНДР на полигонах в Российской Федерации. 

После освобождения Курской области от боевиков ВСУ начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отметил героизм корейских солдат. Они, подчеркнул Герасимов, показали его плечом к плечу с военнослужащими ВС РФ. 

Валерий Герасимов напомнил, что военнослужащие из КНДР оказали содействие нашим войскам согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Россия #армия #КНДР #Курская область
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