Армия Ситуация в Сирии МО РФ: США насильно удерживают беженцев в лагере «Эр-Рукбан» Роман Захаров По словам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вячеслава Сытника, сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в лагере «Эр-Рукбан», обеспечить им безопасность и достойные условия жизни. © Фото: Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Американские военные насильно удерживают беженцев в лагере «Эр-Рукбан». Такое заявление сделал заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вячеслав Сытник. «В лагере беженцев "Эр-Рукбан" гуманитарная ситуация продолжает стремительно ухудшаться. Американское командование в зоне "Эт-Танф" по-прежнему препятствует разрешению данной проблемы, принимая дополнительные меры по насильственному удержанию в нем беженцев», - сказал он в ходе брифинга. Военачальник добавил, что сирийские власти готовы принять всех граждан, содержащихся в лагере «Эр-Рукбан», обеспечить им безопасность и достойные условия жизни. При этом контр-адмирал подчеркнул, что нежелание американской стороны обеспечить как вывод из зоны «Эт-Танф» незаконных вооруженных формирований, так и внутренне перемещенных лиц, подтверждает заинтересованность Соединенных Штатов в сохранении «конвейера» по подготовке экстремистов для поддержания очагов напряженности в Сирийской Арабской Республике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика