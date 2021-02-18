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В Москве прошла рабочая встреча российских и сербских военных полицейских

Алексей Курильченко
20:20 18.02.2021
Сотрудники правоохранительных органов провели выработку подходов в подготовке к конкурсу АрМИ-2021.
В Москве прошла рабочая встреча российских и сербских военных полицейских
© Фото: Минобороны РФ
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В Москву прибыла представительная делегация военной полиции Республики Сербия. Представители правоохранительных органов встретились со своими российскими коллегами, обсудили налаживание взаимных контактов и выработку единых подходов к проведению конкурса военных полицейских «Страж порядка» в рамках АрМИ-2021. Отмечается, что в этом году конкурс пройдет на территории Сербии.

Российские военные полицейские поделились опытом проведения и организации судейства данного конкурса. Сербским коллегам была проведена экскурсия по объектам на территории парка «Патриот» и полигона «Алабино».

«Сербская сторона приложит максимум усилий для достойного проведения конкурса и будет рада видеть своих коллег из разных стран мира на данном конкурсе», - заявил руководитель сербской делегации полковник Виктор Добрич.

После ознакомления с порядком проведения этапов международного конкурса на многофункциональном огневом центре и трассе «Гонка героев», сербская сторона пригласила к себе российских коллег на рабочую встречу в апреле.

Армейские международные игры 2021 года пройдут с 22 августа по 4 сентября. В настоящее время руководством Минобороны России отправлены приглашения принять участие военным ведомствам более 90 стран мира. В ходе мероприятия пройдут 34 конкурса по полевой, воздушной и морской выучке.

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