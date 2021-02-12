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Передать сирийский опыт: военные полицейские провели тренировку под Екатеринбургом

Шерзад Тимур
Анатолий Бородкин
18:20 12.02.2021
Практическое занятие на полигоне Свердловский еще стало и отбором лучших военнослужащих, которые будут представлять Центральный военный округ на всероссийском и международном этапах конкурса «Страж порядка».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Разрешение на проезд через блокпост у водителя микроавтобуса есть. Накладные на товар - тоже. Но анализатор «Анкер-4» фиксирует в салоне взрывчатое вещество. В эфире звучит зашифрованный радиосигнал.

Нарушителей кладут на землю, обыскивают, надевают на них наручники. В мирном на первый взгляд автомобиле военные полицейские обнаружили взрывное устройство мощностью до четырех килограмм в тротиловом эквиваленте. Задержанных террористов пытаются отбить подельники.

Прорваться через КПП пытается вооруженная до зубов бандгруппа. Блокпост обстреливается из четырех автоматов, в его сторону летят гранаты. Видимость практически до нуля снижают дымовые шашки. Заминированный автомобиль заведен. Водитель может пойти на таран.

Атаку на КПП военные полицейские отбивают менее чем за четыре минуты. Заминированный автомобиль подорван гранатой и уже не представляет серьезной угрозы.

Огонь боевики прекратили. Видимо, понесли серьезные потери. Для зачистки местности к позициям условного противника выдвигается передовая группа досмотра.  

Один из преступников ранен. Подпустив полицейских поближе, он начинает беспорядочную стрельбу.

Террорист уничтожен, но в ходе перестрелки ранен один из бойцов. Первую помощь на месте ему оказывают военные медики. Сценарий практического занятия, который разыграли военные полицейские Центрального военного округа, лишь повторение пройденного материала. В боевых условиях.

«Ряд военнослужащих, которые принимали сегодня участие в данных мероприятиях, уже неоднократно проходили служебные командировки в Сирийской Арабской Республике, где в том числе им приходилось применять свои навыки, практику, полученную на такого рода занятиях, и в принципе личный состав с этими задачами справляется», - рассказал Михаил Вилль, военный комендант Екатеринбурга.

Кроме того, практическое занятие на полигоне Свердловский еще и отбор лучших военнослужащих, которые будут представлять Центральный военный округ на всероссийском и международном этапах конкурса «Страж порядка».

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