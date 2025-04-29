Горемыкин: надо передать историческую память о войне внукам и правнукам

Сила России в людях и в правде. Так считают участники специальной военной операции. Об этом на выставке к 80-летию Великой Победы «Без права на забвение» рассказал заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Горемыкин констатировал, что, к сожалению, в мире остается все меньше свидетелей Великой Отечественной войны. Это повышает ответственность за передачу последующим поколениям той правды, которая писалась на полях сражений.

«Наша задача - не только сохранить, но и передать память, историческую правду о тех ужасных днях нашим внукам, правнукам, нашей молодежи», - подчеркнул Горемыкин, выступая на выставке.

Замминистра отметил, что для экспозиции отобрали более 60 подлинных документов - боевых донесений, оперативных сводок, приказов времен Великой Отечественной войны.

Ранее Виктор Горемыкин назвал ежегодную акцию «Диктант Победы» одним из ответов переписыванию истории. По его словам, диктант не просто помогает проверить знания о Великой Отечественной, но и становится мостом между поколениями, объединяя людей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.