Экипажи Ка-27 отработали посадку на палубу фрегата «Адмирал Горшков»

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел тренировки с экипажами вертолетов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе полетов экипажи вертолетов Ка-27М и Ка-27ПС отработали действия по взлету и посадке на корабль на ходу в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой», - говорится в сообщении.

При этом в российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе учений особое внимание уделялось безопасности полетов в северных условиях.

За более чем шесть часов летчики выполнили более 40 взлетов и посадок с борта корабля. Завершив полетные задания, экипажи вертолетов вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что летчики отработали ночные полеты на Ка-27М в Индийском океане. Это произошло в ходе совместных учений с ВМС Бангладеш.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.