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Экипажи Ка-27 отработали посадку на палубу фрегата «Адмирал Горшков»

Тренировки летчиков отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка смешанного авиационного корпуса Северного флота прошли в Баренцевом море.
2025-04-29 16:07:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел тренировки с экипажами вертолетов Ка-27 отдельного корабельного противолодочного вертолетного полка в Баренцевом море. Об этом сообщает Минобороны России. 

«В ходе полетов экипажи вертолетов Ка-27М и Ка-27ПС отработали действия по взлету и посадке на корабль на ходу в акватории Баренцева моря, а также проверили системы навигации и связи корабля с авиационной группой», - говорится в сообщении. 

При этом в российском оборонном ведомстве отметили, что в ходе учений особое внимание уделялось безопасности полетов в северных условиях. 

За более чем шесть часов летчики выполнили более 40 взлетов и посадок с борта корабля. Завершив полетные задания, экипажи вертолетов вернулись на аэродром базирования. 

Ранее сообщалось, что летчики отработали ночные полеты на Ка-27М в Индийском океане. Это произошло в ходе совместных учений с ВМС Бангладеш. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Северный флот #Ка-27 #Баренцево море #фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков»
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