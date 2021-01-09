Более 48 тысяч беженцев вернулись в Нагорный Карабах
Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в свои дома в Нагорном Карабахе с территории Армении.
За сутки автобусами из Еревана в Степанакерт были доставлены 225 человек. Всего в места постоянного проживания в Карабах уже вернулись 48 059 беженцев.
Силами российских миротворцев обеспечивается безопасное возвращение граждан, оказывается гуманитарная помощь и восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.
За соблюдением режима прекращения огня на 23 наблюдательных постах проводится круглосуточный мониторинг обстановки и контроль.
Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.