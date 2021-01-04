Саперы ЗВО разминировали более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов в Ленобласти в 2020 году

В 2020 году мобильные группы разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа обнаружили, вывезли и уничтожили более 1,5 тысяч снарядов и боеприпасов времен Второй Мировой войны на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Отмечается, что взрывоопасные объекты были обнаружены в местах строительства объектов социальной инфраструктуры, частных садовых участках и лесных массивах региона. Все боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены.

В рамках Всероссийской «Вахты памяти-2021» саперы провели разведку более 200 тысяч кв.м. территории на местах совместных экспедиций совместно с поисковыми отрядами региона.