Саперы ЗВО разминировали более 1,5 тысяч взрывоопасных предметов в Ленобласти в 2020 году
Мобильные группы проводили поиск и уничтожение снарядов времен Второй Мировой войны.
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В 2020 году мобильные группы разминирования инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа обнаружили, вывезли и уничтожили более 1,5 тысяч снарядов и боеприпасов времен Второй Мировой войны на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.
Отмечается, что взрывоопасные объекты были обнаружены в местах строительства объектов социальной инфраструктуры, частных садовых участках и лесных массивах региона. Все боеприпасы были вывезены на полигон и уничтожены.
В рамках Всероссийской «Вахты памяти-2021» саперы провели разведку более 200 тысяч кв.м. территории на местах совместных экспедиций совместно с поисковыми отрядами региона.