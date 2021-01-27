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Военнослужащие ЗВО поздравили блокадника с 77-летием деблокирования Ленинграда

Тимур Шерзад
11:30 27.01.2021
В годы войны Иванов, будучи подростком, дежурил на крышах домов и тушил зажигательные бомбы. В 13 лет его наградили медалью «За оборону Ленинграда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня отмечают важную дату - ровно 77 лет назад была полностью снята блокада Ленинграда. К мемориалам защитникам и жителям города в этот день традиционно несут цветы. Вечером в Петербурге будет дан салют.

В Ленобласти военнослужащие Западного военного округа пригласили в гости в одну из воинских частей блокадника Виктора Иванова. Ему вручили цветы и устроили экскурсию к зенитным ракетным системам С-400.

В годы войны Иванов, будучи подростком, дежурил на крышах домов и тушил зажигательные бомбы. В 13 лет его наградили медалью «За оборону Ленинграда».

Экспозицию, которая посвящена таким же, как Виктор Иванов, защитникам Родины, сегодня посетит Владимир Путин. Новый грандиозный иммерсивный проект развернули в Москве, на Поклонной горе, в Музее Победы - он называется «Подвиг народа: непокоренный Ленинград».   

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Он станет частью грандиозного интерактивного проекта о всей Великой Отечественной войне, насчитывающего почти 7 000 экспонатов, 22 фильма-реконструкции, несколько уникальных трехмерных панорам. 

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