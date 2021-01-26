На полигонах Дальнего Востока стартовали массовые стрельбы гранатометных подразделений ВВО

В мотострелковых соединениях Восточного военного округа (ВВО), на полигонах Амурской области, Хабаровского края и Еврейской автономии, стартовал практический этап стрельб гранатометчиков в рамках специализированных сборов. Военнослужащим предстоит произвести несколько тысяч выстрелов из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматического гранатомета АГС-17. Половина занятий пройдет в ночное время суток, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Главным отличием сборов станет формирование и применение мобильных тактических гранатометных групп. Новые подходы основаны на анализе опыта современных войн и вооруженных конфликтов и призваны повысить возможности применения гранатометчиков в бою. Будут сформированы боевые расчеты и группы в составе которых будут находиться гранатометчики и снайперы.

Созданные группы будут действовать самостоятельно, и выполнять задачи по поражению танков и других важных целей условного противника из засад и в ходе огневых налетов. Всего к занятиям привлечены более 500 гранатометчиков и снайперов. Завершатся сборы в первой половине февраля текущего года.