Армия В Ленинградской области экипажи боевых вертолетов провели боевые стрельбы в ходе учения Ирина Киселенко Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда" Читайте нас на: В Ленинградской области молодые летчики Западного военного округа в составе экипажей ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» провели боевые стрельбы в ходе учения.



Вылетая на полигон, летчики поразили цели, имитирующие технику и живую силу условного противника с применением неуправляемых авиационных ракет и автоматических пушек. Уничтожение целей зафиксировали объективные средства контроля. Полет в заданный район действий осуществлялся как в составе звеньев, так и одиночно на предельно малой высоте до 30 метров.



Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.



Для допуска к самостоятельным полетам молодым летчикам необходимо пройти длительный курс подготовки к пилотированию боевых машин днем и ночью, а также в различных метеорологических условиях. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика