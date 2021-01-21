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В Ленинградской области экипажи боевых вертолетов провели боевые стрельбы в ходе учения

Ирина Киселенко
21:25 21.01.2021
Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"
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В Ленинградской области молодые летчики Западного военного округа в составе экипажей ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» провели боевые стрельбы в ходе учения.

Вылетая на полигон, летчики поразили цели, имитирующие технику и живую силу условного противника с применением неуправляемых авиационных ракет и автоматических пушек. Уничтожение целей зафиксировали объективные средства контроля. Полет в заданный район действий осуществлялся как в составе звеньев, так и одиночно на предельно малой высоте до 30 метров.

Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

Для допуска к самостоятельным полетам молодым летчикам необходимо пройти длительный курс подготовки к пилотированию боевых машин днем и ночью, а также в различных метеорологических условиях.

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