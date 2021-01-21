Инженеры ЗВО провели масштабные учения в честь своего профессионального праздника

В Московской области инженерные подразделения Западного военного округа провели тактико-специальное учение в ознаменование 320-ой годовщины со дня основания инженерных войск. Для переброски автомобильной и гусеничной техники была организованна понтонно-мостовая переправа.

Порядка 10 подрывных команд произвели работы по освобождению рек ото льда. Для подрыва льда было использовано более 75 килограмм тротила. Для наведения переправы были использованы плавающие транспортеры, буксирно-моторные катера и понтонно-мостовой парк.

В ходе учения военнослужащие поверили и отчислили порядка семи километров дорог с помощью собак минно-розыскной службы, а также с применением индукционного миноискателя ИМП-2. С использованием инженерных машин разграждения ИМР-2 были проделаны проходы через горящие завалы, для проезда и занятия боевой позиции самоходной реактивной установки разминирования УР-77 «Змей Горыныча».

Всего в учении в ознаменование Дня инженерных войск было задействовано более 600 военнослужащих и свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники инженерных подразделений Западного военного округа.