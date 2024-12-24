МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ сообщило об ударах по украинским военным аэродромам

Также удалось поразить склады боеприпасов и беспилотников противника, а также скопления боевиков и военной техники в 146 районах.
2024-12-24 12:20:14
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России рассказало о нанесении ударов по инфраструктуре украинских военных аэродромов. 

Кроме них, российские военнослужащие поразили вражеские склады боеприпасов, а также беспилотных летательных аппаратов. Еще МО РФ сообщило о том, что огневое поражение нанесли по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об освобождении населенного пункта Сторожевое на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие подразделений группировки войск «Восток».

Кроме этого, Минобороны России продемонстрировало кадры со штурмом населенного пункта Новопустынка, который также находится в ДНР. По словам самих бойцов, они действовали стремительно, заезжая в различные части Новопустынки на багги и мотоциклах. Это привело противника в смятение и позволило нашим войскам быстро овладеть населенным пунктом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#армия #Украина #аэродромы #удары #инфраструктура #СВО
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 