Минобороны России рассказало о нанесении ударов по инфраструктуре украинских военных аэродромов.

Кроме них, российские военнослужащие поразили вражеские склады боеприпасов, а также беспилотных летательных аппаратов. Еще МО РФ сообщило о том, что огневое поражение нанесли по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 146 районах.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало об освобождении населенного пункта Сторожевое на территории Донецкой Народной Республики. Это сделали военнослужащие подразделений группировки войск «Восток».

Кроме этого, Минобороны России продемонстрировало кадры со штурмом населенного пункта Новопустынка, который также находится в ДНР. По словам самих бойцов, они действовали стремительно, заезжая в различные части Новопустынки на багги и мотоциклах. Это привело противника в смятение и позволило нашим войскам быстро овладеть населенным пунктом.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.