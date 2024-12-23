В Минобороны России прошло заседание Общественного совета

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации прошло пленарное заседание Общественного совета при МО РФ. На нем подвели итоги деятельности совета в этом году и определили планы на предстоящий период. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Во время заседания заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал армии Виктор Горемыкин отметил активную работу и участие совета в жизни ВС РФ.

В свою очередь председатель Общественного совета Павел Гусев заявил, что в этом году удалось выполнить, а по ряду вопросов даже перевыполнить план работы совета. По его словам, основным направлением деятельности является поддержка участников спецоперации.

Кроме того на заседании выступил начальник Управления военного образования - заместитель начальника Главного управления кадров МО РФ генерал-майор Игорь Муравлянников. Он рассказал, что поставлена задача о расширении сети военно-учебных заведений.

В завершение мероприятия были вручены государственные награды и ведомственные медали. Членов совета наградили за содействие в решении задач, возложенных на ВС РФ при проведении СВО.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.