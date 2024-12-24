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Пленный признался, что в его бригаде средний возраст был под 50 лет

Украинец рассказал, что его обучение после мобилизации длилось месяц и семь дней, все проходило в Румынии.
2024-12-24 11:46:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Богдан Тимошов, попавший в российский плен военнослужащий ВСУ, родился в 1991 году. Но этого нельзя сказать о большей части личного состава его бригады - средний возраст был намного старше. Об этом Богдан рассказал в беседе, видео которой предоставило МО РФ. 

«Создавалась бригада, и туда всех собирали, средний возраст людей - 47 плюс», - отметил Тимошов. 

Пленный рассказал, что он попал в ряды ВСУ после мобилизации - к нему подъехал микроавтобус, после чего из него вышли сотрудники ТЦК и потребовали проехать с ними в военкомат. 

Обучение проходило месяц и одну неделю, отметил Богдан Тимошов. Оно шло в Румынии, в лагере недалеко от города Арад. 

В Курскую область Тимошов попал 14 октября этого года. По его словам, командиры ВСУ в этом отношении не были честны - они пообещали, что подразделение будет стоять у границы Сумской области, но на деле боевики оказались в Курской. 

Ранее пленный украинец Анатолий Старцев пожаловался, что его подготовка шла по методичке 2014 года. При этом очень много усилий прилагалось в рамках психологической накачки - украинским военнослужащим внушали мысль о том, чтобы убить как можно больше русских. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ВСУ #противник #пленный #Богдан Тимошов
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