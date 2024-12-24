Заместитель начальника войск РХБЗ Алексей Ртищев на брифинге сообщил о том, что США наращивают военно-биологическое присутствие в Африке. Это следует из документов, поступивших в распоряжение Министерства обороны РФ.

«Военно-биологическое присутствие США на африканском континенте наращивается быстрыми темпами», - сказал он на брифинге оборонного ведомства по военно-биологической деятельности США.

Ртищев подчеркнул, что военно-биологическая деятельность ведется научно-исследовательскими организациями Минобороны США. Комментируя реализацию американских биологических программ, замначальника войск РХБЗ сообщил о размещении филиалов военно-медицинского центра ВМС США в африканских государствах. В частности, подобные отделения имеются в Гане и Джибути. По словам Ртищева, в филиалах ведется работа в природных очагах заболеваний, выделение и секвенирование патогенов.

Кроме того, в Кении развернуты полевые станции, позволяющие вести мониторинг распространения инфекционных заболеваний на территории Экваториальной Африки. Также в этом году в Нигерии появился центр медицинских исследований и военно-медицинская лаборатория, где в том числе в штат включены специалисты американского оборонного ведомства.

Также в ходе брифинга замначальника войск РХБЗ обвинил США в намеренном использовании экономических проблем африканских стран для организации своих военно-биологических исследований.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.