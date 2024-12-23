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Российские войска освободили Сторожевое в ДНР

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск «Восток».
2024-12-23 12:17:57
© Фото: Станислав Красильников, РИА Новости

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Сторожевое на территории Донецкой Народной Республики.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сказано, что данный населенный пункт заняли подразделения группировки войск «Восток».

По данным российского оборонного ведомства, суточные потери украинской стороны в зоне ответственности группировки составили до 155 человек. Помимо живой силы, ВСУ лишились четырех автомобилей, САУ Caesar, САУ «Акация», буксируемого орудия Д-20 и станции РЭБ.

Кроме того, в течение суток ВС РФ били по военным аэродромам ВСУ, складам хранения ударных дронов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 143 районах.

Также Минобороны назвало потери ВСУ с начала спецоперации. Как утверждают в ведомстве, уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 38 355 беспилотников, 590 ЗРК, 19 961 танк и другие бронемашины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #СВО #Сторожевое
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