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Легендарный морпех Струна возглавил движение «Юнармия»

Владислав Головин с позывным Струна участвовал в объявленной Владимиром Путиным программе «Время героев».
2024-12-24 17:24:13
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

«Юнармию» возглавил морпех Владислав Головин, известный как Струна - легендарный участник штурма Мариуполя. Об этом сообщило Минобороны России. 

Головина избрали начальником Главного штаба «Юнармии» в ходе XI Всероссийского юнармейского внеочередного слета, который состоялся в Национальном центре управления обороной России. 

Герой России капитан Головин - участник программы «Время героев». Также он известен как морской пехотинец с красным рюкзаком, который был тяжело ранен в ходе освобождения Мариуполя.

«Сейчас у нас появились молодые Герои России. Владислав Головин, безусловно, станет примером мужества, самоотдачи и служения Родине для всех юнармейцев», - прокомментировал избрание Струны начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. 

Сам Головин отметил, что он считает своим призванием патриотическое воспитание детей и молодежи. Сегодня это особенно важно, отметил Струна, - враг стремится воздействовать на детские умы. 

Он добавил, что стране предстоит празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и Россия должна сделать все, чтобы сохранить подвиг предков в памяти поколений.

Владислав Головин подчеркнул, что речь идет о будущем наших детей, и это возлагает на него еще большую отвественность, чем когда бы то ни было.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #юнармия #нцуо #струна #Владислав Головин
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