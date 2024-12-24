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Бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ с помощью «Ланцетов»

Операторы дронов выявили движение украинского транспорта и бронетехники к переднему краю для проведения ротации.
2024-12-24 12:05:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили боевую технику и сорвали ротацию противника, применив барражирующие боеприпасы «Ланцет». Кадры боевой работы публикует Министерство обороны России.

С помощью разведывательных беспилотников удалось выявить передвижение автомобилей и бронетехники ВСУ к переднему краю для проведения ротации. Координаты противника передали на пункт управления. Операторы дронов-камикадзе «Ланцет» уничтожили украинскую технику.

Операторы БПЛА ZALA подтвердили поражение целей. На кадрах объективного контроля зафиксированы последствия точного удара. В момент попадания происходит детонация.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #Запад #МО РФ #ланцет
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