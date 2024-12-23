Белоусов принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний»

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнит мечты детей. Об этом сообщает Минобороны России.

Глава российского оборонного ведомства снял с новогоднего дерева шарики-открытки, на которых записаны желания детей. Желтая открытка подписана Иваном из Тульской области. Мальчик мечтает о поездке в Санкт-Петербург. Белоусов пригласил ребенка в Северную столицу, где для него проведут экскурсию.

Также министр исполнит желание Егора и Виктории из Ростова-на-Дону. Они в мае мечтают побывать на Параде Победы на Красной площади. Помимо Белоусова, в акции «Елка желаний» приняли участие его заместители.

«Елка желаний» проводится в воинских частях и военных гарнизонах в разных регионах страны. В ней принимают участие командиры, начальники, офицеры и члены семей военнослужащих.

Акция проходит ежегодно с 2018 года. Она помогает исполнять желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, одаренных ребят и детей с ограниченными возможностями.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.